Kobalt-Lieferkette Volkswagen hat die Wahl: E-Autos oder Menschenrechte

SAIC etwa, der chinesische Joint-Venture-Partner von VW, betreibt in der Provinz Xinjiang ein kleines Werk. In der Region leben viele muslimische Uiguren, die nach Ansicht von Regierungen und Menschenrechtsorganisationen unterdrückt und zu Arbeit in Lagern gezwungen werden. War es zunächst vor allem diese Fabrik und deren mögliche Verstrickung in Zwangsarbeit, die in den USA für Kritik sorgte, rücken nun immer stärker Bauteile und Rohstoffe aus China in den Mittelpunkt. Denn auch sie könnten in vielen Fällen mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt worden sein. Hier besonders heikel: der Batterierohstoff Kobalt.