Kobalt-Nachfrage Wie E-Mobilität die Kobalt-Nachfrage treibt

Die Demokratische Republik Kongo ist sehr, sehr reich. Das sogenannte Übergangsmetall Kobalt kommt in keinem Land der Welt in so verschwenderischer Häufigkeit vor wie in der zentralafrikanischen Republik. Im Süden des Landes etwa, nahe der Stadt Kolwezi, wird in einer gigantischen Mine, mit einer Tiefe von rund 150 Metern, Kobalt gefördert – als Beiprodukt mit Kupfer, da beide Metalle zusammen auftreten. Es gibt zahlreiche weitere Minen dieser Größenordnung im Kongo – und ungezählte kleine. Von 118.500 Tonnen Kobalt, die im Jahr 2017 weltweit gefördert wurden, entfielen rund 76.000 Tonnen auf die Demokratische Republik Kongo – ein Anteil von rund 64 Prozent.