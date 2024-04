Wohlfühlort für Erwachsene dagegen ist der Platz hinter dem Lenkrad. Hier merkt man den Generationswechsel des Kodiaq am deutlichsten. Die Digitalisierung hielt in vollem Umfang Einzug, ohne dabei jedoch die Funktionalität unnötig einzuschränken. Typisch Skoda, hat man sich in Mlada Boleslav ein paar coole Details ausgedacht. So zum Beispiel die sogenannten Smart Dials. Das sind drei Dreh-Drückregler mit Mini-Display. Während über das linke und rechte Rad Temperatur und Sitzheizung/-kühlung gesteuert wird, lässt sich der mittlere mit unterschiedlichen Funktionen belegen, beispielsweise Lautstärke, Navi-Zoom oder die verschiedenen Fahrmodi. Ebenfalls clever: zwei kabellose Ladestationen fürs Smartphone, die obendrein während des Ladens gekühlt werden. Und nicht zuletzt wirkt die Mittelkonsole aufgeräumter als zuvor, weil der Gangwahlhebel hoch zur Lenksäule wanderte.

Bild: Skoda