Könige der Käfer Das ist die wohl spektakulärste VW-Sammlung der Welt

Denn so richtig romantisch war der Beginn der Beziehung zwischen ihm und dem Käfer nun wirklich nicht. Im Gegenteil: Nachdem er sich mit dem Schleppen von Zementsäcken erst seinen Führerschein und dann seinen Lloyd verdient hat, wechselte er in freudiger Erwartung in ein gebrauchtes Käfer Cabrio aus dem Jahr 1949. Nur um festzustellen, dass daran ständig etwas kaputt war. Zum Glück gab’s in der Nachbarschaft einen, den sie alle nur „den Holländer“ nannten. Der hat nicht nur mit Autoteilen gehandelt und Grundmann so billig Ersatz beschafft, sondern ihm auch das Schrauben beigebracht. Eine Kunst, von der er auch als Kollektor noch profitiert. Denn dass seine Sammlung in so einem guten Zustand ist, liegt vor allem am Talent in der Werkstatt: Fremdaufträge werden nicht vergeben, alle Restaurationen erfolgen in Eigenregie – und zwar so gut, dass Grundmann dafür schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat.