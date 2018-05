Auch bei den Sicherheitsfeatures wird ein neues Niveau erreicht. Serienmäßig an Bord sind zwar nur der Seitenwind- und Brems-Assistent sowie die Lichtautomatik, bis zum Verkaufsstart noch vor dem Caravan-Salon Ende August soll aber möglichst die ganze Armada an elektronischen Helferlein das Okay von Mercedes-Benz Vans bekommen. Die Sensorik vom Sprinter in integrierte Reisemobile umzubauen, ist vor allem bei kamerabasierten Systemen kein leichtes Unterfangen. Der radargestützte Abstandsregel-Tempomat Distronic hat diese Hürde allerdings bereits überwunden.

Bild: Hymer AG