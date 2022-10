Kompromiss der EU Emissionsfreie Neuwagen ab 2035 – alles kein Problem

Bei der Marke Volkswagen Pkw hält man die jetzt vorliegenden Zielvorgaben für „umsetzbar und angemessen“. Ab spätestens 2033 werde die Marke Volkswagen Pkw in Europa ohnehin nur noch E-Autos bauen. Volkswagen sei „mit dem MEB (modularer E-Antriebs-Baukasten, Anm. d. Red.) früh in die Elektrifizierung eingestiegen“, sagt Thomas Schäfer, Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen. VW sei gar ein „E-Pionier“. „Das zahlt sich jetzt aus.“ VW biete „das breiteste E-Modellportfolio und beschleunigt seinen E-Kurs mit zehn neuen E-Modellen der Marke Volkswagen Pkw bis 2026. Vom Einstiegs-E-Auto mit Zielpreis von unter 25.000 Euro bis zum neuen Flaggschiff Aero B werden wir dann in jedem Segment das passende Angebot haben“, gibt sich Schäfer überzeugt.