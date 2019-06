„Konditionen nicht vorhanden“ Wegen der Politik: Fiat-Renault-Deal geplatzt

Die Fusion der Autobauer Fiat Chrysler und Renault ist geplatzt. Fiat zog sein milliardenschweres Angebot für eine Fusion mit dem französischen Konkurrenten Renault zurück, hieß es in einer Mitteilung am späten Mittwochabend. Das politische Klima in Frankreich würde einen Erfolg der Fusion verhindern, so die Begründung.