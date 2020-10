Konjunkturpaket sei Dank Der Autoabsatz steigt – und mit ihm der Preis

Und selbstverständlich verfügt die S-Klasse über ein überdimensionales Head-up-Display, in das über Augmented Reality (AR) zum Beispiel animierte Abbiegepfeile virtuell und passgenau über die Fahrbahn gelegt werden, so als wären sie tatsächlich auf der Straße. „Für den Fahrer ist das so, als würde er zehn Meter vor dem Auto auf einen 77 Zoll großen Bildschirm schauen“, erläutert Produktmanager Robin Bittner.



Neue Maßstäbe wollen die Stuttgarter Autobauer auch beim assistierten Fahren setzen. Dass sämtliche, heute übliche Systeme an Bord sind, versteht sich von selbst. Die S-Klasse geht allerdings noch ein Stück weiter, sie ist Level-3-fähig. Das heißt, der Fahrer braucht in bestimmten Situationen, beispielsweise auf der Autobahn, seine Hände nicht mehr am Lenkrad zu haben und kann sich anderen Dingen zuwenden, wie Internet-Surfen oder E-Mails bearbeiten. Noch ist dies allerdings auf unseren Straßen nicht erlaubt. Mercedes rechnet mit der Freigabe im Herbst 2021.



Noch einen Schritt weiter geht man beim vollautomatisierten Parken. Nach dem Aussteigen aller Insassen ist die S-Klasse bei Parkhäusern mit Automated Valet Parking (AVP) in der Lage, sich selbstständig einen leeren Platz zu suchen. Per Smartphone-Befehl kann der Fahrer seinen Wagen auch wieder zu einer vorher definierten Abholfläche vorfahren lassen.

Bild: Daimler