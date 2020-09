Konkurrenzdruck und Corona Continentals Werksschließungen sind besiegelt

Trotz Protestaktionen der Beschäftigten hat der Aufsichtsrat des Autozulieferers Continental den angekündigten Umbauplan samt Werksschließungen verabschiedet. Wie Continental am Mittwoch mitteilte, wurde die Schließung des Reifenwerks in Aachen bis Ende 2021 und des Standorts für Automobilelektronik in Karben bei Frankfurt bis Ende 2024 beschlossen. Auch in Regensburg gebe es „Strukturanpassungen“. Die Gewerkschaften IG BCE und IG Metall erklärten, die Arbeitgebervertreter hätten „das rigide Sparprogramm“ gegen die Stimmen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat abgesegnet. Die gesamte Mannschaft sei schwer vor den Kopf gestoßen, sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis. Auf einer „Karte des Kahlschlags“ markierte die Gewerkschaft die gut zwei Dutzend Conti-Standorte von Gifhorn in Niedersachsen bis Markdorf am Bodensee, von Aachen bis Berlin, an denen 13.000 Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen. Weltweit stehen 30.000 Jobs auf der Kippe - etwa jeder achte.