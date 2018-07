Konzernvorstand Ex-ZF-Chef Sommer übernimmt den Einkauf bei VW

Der Volkswagen-Konzern hat einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Einkaufschef gefunden. Der frühere ZF-Vorstandsvorsitzende Stefan Sommer solle zum Jahreswechsel das vakante Vorstandsressort in Wolfsburg übernehmen, berichtete das „Handelsblatt“ am Montag unter Berufung auf Konzernkreise. Auf einem Treffen des Aufsichtsrats des VW-Konzerns am Montagabend solle die Berufung von Sommer offiziell beschlossen werden. Sommer werde Nachfolger von Francisco Garcia Sanz, der bereits im Zuge des großen Konzernumbaus bei Volkswagen im April ausgeschieden war. Von VW war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.