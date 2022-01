Kooperation Batterieprojekt von Bosch und VW hat 80 Mitarbeiter an zwei Standorten

In dem gemeinsamen Projekt von Bosch und Volkswagen zur Entwicklung von Technologien für die Batteriezellfertigung sollen in den kommenden Monaten jeweils 40 Mitarbeiter von Bosch und Volkswagen tätig sein. Die insgesamt 80 Mitarbeiter werden an einem Bosch-Standort in Stuttgart-Feuerbach und an einem Volkswagen-Standort in Salzgitter arbeiten. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Kreisen der Unternehmen.