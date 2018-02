BMW will Elektro-Mini mit Great Wall in China bauen

BMW hat sich in China mit dem Hersteller Great Wall einen Partner zum Bau von Elektro-Minis gesucht. Beide Unternehmen teilten am Freitag mit, eine Absichtserklärung zum Aufbau eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet zu haben. Die Gespräche seien schon fortgeschritten, doch müssten Details der Kooperation noch vereinbart werden. So sind Produktionsstandort und Investitionssumme noch offen. BMW arbeitet seit 2003 in China mit dem Autobauer Brilliance zusammen. Dieses Joint-Venture solle unabhängig von den Plänen mit Great Wall ausgebaut werden, teilte BMW weiter mit.