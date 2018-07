Kraftfahrt-Bundesamt VW droht Rückruf von E-Autos wegen giftigem Cadmium

Dem Volkswagen-Konzern droht ein Rückruf von 124.000 Elektroautos durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wegen der Verwendung von gesundheitsgefährdendem Cadmium. „Eine entsprechende Rückrufanordnung durch das KBA ist derzeit in Klärung“, sagte ein VW-Sprecher der WirtschaftsWoche. Das krebserregende und organschädigende Schwermetall Cadmium ist in Autoteilen weitgehend verboten. Ein Zulieferer hatte die Konzernmarken VW, Audi und Porsche dennoch mit Ladegeräten beliefert, die Cadmium enthalten. Mit diesen Ladegeräten wurde in den vergangenen sechs Jahren ein Großteil der von VW, Audi und Porsche hergestellten Elektroautos (Batterie-Elektroautos und Plug-in-Hybride) ausgerüstet. Dies hatte VW bei internen Überprüfungen festgestellt.