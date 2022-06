Kraftstoffverbrauch noch höher als gedacht Beendet die Förderung für Plug-in-Hybride – sofort!

Betriebsräte lieben sie: Schließlich haben Autos als Plug-in-Hybrid neben einer Batterie auch einen Verbrennungsmotor an Bord. So können die Besitzer wegen einer schlecht ausgebauten Ladeinfrastruktur nicht liegenbleiben – und sonst elektrisch fahren. Und so konnten Betriebsräte eigentlich todgeweihte Arbeitsplätze ein paar Jahre lang retten – weil Autos, die zwei Motoren an Bord haben, eben auch mehr Teile benötigen und sie so mehr statt weniger Beschäftigung bringen.