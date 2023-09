Krise bei Volkswagen Bei VW geht es nicht mehr um Transformation, sondern um Löscharbeiten

USA: Weil das Chinageschäft wackelt, baut VW mit Milliardeninvestitionen das Nordamerikageschäft aus. In den kommenden Jahren will Nordamerikachef Pablo Di Si den Marktanteil in den USA von derzeit rund zwei auf fünf Prozent Marktanteil steigern, bis 2030 dann auf zehn Prozent. Dieses Ziel hatte der Konzern schon einmal ausgegeben, musste aber einsehen, dass es im hochkompetitiven US-Markt mit Verbrennern nicht zu erreichen war. Aber mit E-Autos soll es nun möglich sein, so die Hoffnung in Wolfsburg, denn da würden die Karten neu gemischt.



So baut VW nun also mehr E-Autos in Nordamerika, angefangen mit dem SUV ID.4. 90.000 Stück sollten in diesem Jahr im US-Werk Chattanooga eigentlich vom Band laufen. Doch die Absatzzahlen lassen erahnen, dass VW die Strategie dringend überdenken muss, sollen sich die SUVs nicht hinter dem Werk stapeln. Denn nur knapp 16.500 ID.4 wurden im ersten Halbjahr in Nordamerika abgesetzt. Über alle SUV-Modelle hinweg konnte VW um zehn Prozent zulegen, bei den normalen Pkw wie dem VW Jetta gingen die Verkäufe um 26 Prozent zurück.