Kritik am deutschen Nahverkehr „Die USA und China haben Visionen, wir haben Verbote“

Es gibt ein paar gute Ansätze wie in Berlin. Auch Hamburg geht neue Wege und will die Busse und Bahnen mit Car- und Bikesharing vernetzen. Aber das ist nur ein Anfang. Denn zu einem modernen Nahverkehr gehört auch, dass er den Zugang zum Kunden öffnet. Der Nahverkehr ist in jeder Stadt ein Monopol mit Millionen von Fahrgästen. Das ist auch der Grund, warum jede städtische Nahverkehrsgesellschaft sich so schwer damit tut, den Nahverkehr zu öffnen. Ein Betreiber muss in Zukunft digitale Plattformen zulassen und den Verkauf von Bus- und Bahntickets über Fremdanbieter erlauben. Als Mobilfunkkunde kann ich europaweit telefonieren und surfen. Solche Roamingmodelle muss es auch für den Nahverkehr geben. Das Nahverkehrs-Abo in einer Stadt sollte in anderen Städten gültig sein.