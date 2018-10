Kritik am deutschen Nahverkehr „Die USA und China haben Visionen, wir haben Verbote“

Natürlich muss man die neue Mobilität vernünftig einregulieren. Ridesharing-Dienste boomen in China und den USA, weil es dort keinen guten Nahverkehr gibt. In Europa ist das anders. Der öffentliche Nahverkehr ist gut und eine Qualität an sich. Die darf man nicht kaputt machen. Aber Nichtstun ist keine Lösung. Digitale Plattformen können den Verkehr flüssiger und umweltfreundlicher zu machen. Voraussetzung dafür ist, dass man sie vernünftig in die bestehende ÖPNV-Struktur einführt. Noch hat keine Stadt ein Rezept. Aber wenn man es nicht ausprobiert, kann man keine Lösung finden. Das geht nur über ‚trial and error‘.