Seinen Spartrieb lebt Diess auch in Wolfsburg aus. Seitdem er den Chefposten bei der notorisch margenschwachen VW-Kernmarke im April 2015 übernommen hat, entwickeln sich die Zahlen prächtig. Die operative Rendite – also der Anteil des Ergebnisses im laufenden Geschäft am Umsatz – lag im vergangenen Jahr mit 4,1 Prozent doppelt so hoch wie 2014. Das Ergebnis stieg um 77 Prozent auf stolze 3,3 Milliarden Euro. In harten Verhandlungen, die nicht immer lautlos geführt wurden, hat Diess der im VW-Konzern mächtigen Gewerkschaft IG Metall Milliardeneinsparungen abgerungen. Bis zu 30.000 Stellen fallen weg, 23.000 davon in Deutschland.