Kurz vorm Green Deal EU-Kommission verhängt 875-Millionen-Euro-Strafe gegen VW und BMW

Das Timing ist gut gewählt. Nicht einmal eine Woche bevor EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am kommenden Mittwoch den Green Deal und ihre Pläne für den grünen Umbau Europas vorstellen wird, gab EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag eine Strafe über 875 Millionen Euro für das deutsche Autokartell bekannt. Fünf Jahre lang hatten sich Daimler, BMW und Volkswagen beim Einsatz der Umwelttechnologie Adblue abgesprochen, die den Ausstoß von Stickoxiden bei Diesel-Pkw senken. Die Hersteller hätten kollaboriert und sich bewusst gemeinsam dafür entschieden, die Technologie nur so weit einzusetzen, dass die gesetzlichen Mindestwerte eingehalten wurden, sagte Vestager. Sie taten das, obwohl alle Beteiligten gewusst hätten, dass es möglich gewesen wäre, die Abgase stärker zu reinigen. Durch ihr Kartell hätten die Autohersteller den Wettbewerb ausgeschaltet. „Und ohne Wettbewerb können wir den Klimawandel nicht bekämpfen“, sagte Vestager in Brüssel.