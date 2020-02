Kurzarbeit in der Autoindustrie „Umbrüche von historischer Tragweite“

Auch Zulieferer hadern. So waren bei Continental zuletzt im Dezember mehr als 400 Mitarbeiter an den vier ContiTech-Standorten Eislingen, Vinnhorst, Dannenberg und Northeim in Kurzarbeit. Aktuelle Zahlen zur Kurzarbeit bekommt Continental erst wieder in der kommenden Woche. Denn Continental erhebt Daten zur Kurzarbeit nur monatlich. Im Januar aber waren nach Informationen der WirtschaftsWoche über 300 Mitarbeiter bei Continental in Korbach in Kurzarbeit. Das Unternehmen bestätigte zwar die Kurzarbeit am Standort, wollte die Zahl aber nicht kommentieren. Im hessischen Korbach ist die Industriesparte ContiTech betroffen, nicht aber die dortige Reifenproduktion. Man nutze Kurzarbeit, „um vorübergehend unvermeidlichen Arbeitsausfall“ zu kompensieren, so Continental. Die Produktionsplanung richte sich nach den Anforderungen der Kunden.