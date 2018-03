Ab Oktober will Kværn auch seine aus Solarpanel und Stromspeicher bestehende Off-the-grid-Anlage ausliefern. Diese kostet in Kombination mit dem E-Bike vorläufig 1.450 Euro, später wird der Preis fürs Kombipaket auf 2.500 Euro steigen. Wer das Solarpaket will, muss allerdings einen geeigneten und idealerweise sonnigen Ort zum Aufstellen des Panels finden. Dort lädt das PV-Panel tagsüber den Stromspeicher. Abends wird dann die Fahrradbatterie zum Laden an den Speicher angeschlossen.

Bild: Kværn