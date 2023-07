Ladeinfrastruktur in den USA Tesla gibt beim Laden den Ton an

Dieser Schritt hängt vor allem mit der verfügbaren Ladeinfrastruktur zusammen. Denn die Alltagstauglichkeit und damit der Erfolg der Fahrzeuge steht und fällt mit der Verfügbarkeit von Schnellladepunkten, insbesondere auf den teilweise langen Strecken in den USA. Tesla hat dies frühzeitig erkannt und baut sein Netz an eigenen „Superchargern“ kontinuierlich aus. Derzeit betreibt Tesla knapp 60 Prozent aller Ladepunkte in den USA und hat damit eine Vormachtstellung auf dem Lademarkt. Allerdings können diese meist nur mit dem eigenen NACS-Stecker genutzt werden.