Landgericht Stuttgart Streit über Befangenheit eines Dieselskandal-Richters eskaliert

Auslöser der Gehörsrügen und neuen Befangenheitsanträge sind heftige Vorwürfe Reuschles gegen das Landgericht. In einer dienstlichen Stellungnahme, die der WirtschaftsWoche vorliegt, wirft Reuschle einem Richter-Kollegen vor, er habe Befangenheitsanträge von Volkswagen „nicht in den Geschäftsgang gegeben und sie auf seinem Dienstzimmer zurückgehalten.“ Damit seien ihm und den Klägern die Möglichkeit genommen worden, rechtzeitig zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Das Landgericht habe „ein Geheimhaltungssystem errichtet“, schreibt die Klägerkanzlei LLS in ihrem Schriftsatz. Die Klägerkanzlei Tilp aus Kirchentellinsfurt wirft dem Gericht in einem Schriftsatz mehrere „Rechtsverstöße“ vor und behauptet, dass das „Vorenthalten von Informationen“ habe an dem Gericht „eine ungute Tradition“. Die Gerichtssprecherin wollte die Vorgänge mit Verweis auf laufende Überprüfungen durch das Gericht nicht kommentieren. Sämtliche Vorgänge würden im Rahmen der Gehörsrügen untersucht und in einem rechtsstaatlichen Verfahren bewertet.