Nach unerwarteten Komplikationen bei einer Operation in Zürich hatte sich der Zustand des Managers in der vergangenen Woche so stark verschlechtert, dass er seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen konnte. Fiat und Ferrari hatten daraufhin am Samstag bekannt gegeben, dass der 66-Jährige die Posten des Vorstandschefs beim italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und bei der Tochter Ferrari aus gesundheitlichen Gründen abgeben müsse. Mike Manley wurde als Nachfolger benannt.