Lastwagenhersteller baut um MAN will bis zu 9500 Stellen abbauen

Der Konzern will das MAN Truck & Bus-Geschäft neu ausrichten, daher wird es beim Hersteller zu einer Restrukturierung in allen Bereichen kommen. Neben dem Stellenabbau sei laut der Mitteilung von Freitagmorgen auch eine Neuaufstellung des Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks geplant. Außerdem sei in diesem Zusammenhang eine teilweise Verlagerungen von Entwicklungs- und Produktionsprozessen an andere Standorte geplant. Damit stünden auch der Produktionsstandort Steyr sowie die Betriebe in Plauen und Wittlich zur Disposition.