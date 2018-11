Lebensmittel Ford und Walmart kooperieren bei autonomem Liefer-Dienst

Autonome Fahrzeuge, die Lebensmittel-Käufe selbstständig beim Kunden abliefern: Der Auto-Gigant Ford, der Handelsriese Walmart und der Zustelldienst Postmates arbeiten an einem entsprechenden Pilotprojekt. Tests würden in der US-Großstadt Miami beginnen, teilte Ford am Mittwoch mit. Zunächst solle dabei aber noch mit traditionellen Fahrern simuliert werden, wie ein selbstfahrendes Zustellfahrzeug funktionieren könnte. Der Versuch in Miami könnte dazu beitragen, die bislang kostspielige Auslieferung frischer Lebensmittel zu verbilligen. Denn Zusteller könnten damit künftig überflüssig werden. Ford will ab 2021 in die Produktion autonomer Fahrzeuge einsteigen. Für deren Einsatz laufen aber bereits Pilotprojekte.