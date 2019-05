Legale E-Tretroller Diese E-Scooter dürfen bald auf deutsche Straßen

In dieser Preisregion bewegt sich zum Beispiel der E-Scooter Sparrow-Legal von IO Hawk, der bereits die Zulassungstests vom TÜV Rheinland bestanden hat. Es handelt sich um einen kompakten Kleinststromer, der eher wie ein Tretroller für Kinder wirkt. Für die Teilnahme am Straßenverkehr sind dennoch alle notwendigen Details wie etwa zwei unabhängige Bremsen, Beleuchtung und Reflektoren vorhanden. Außerdem bietet der Sparrow eine Halterung fürs Versicherungskennzeichen. Der 12,5 Kilogramm leichte Stromer hat zudem einen Klappmechanismus, der das Verstauen und die Mitnahme in Bus oder Bahn erleichtert. Dem Nutzer stehen drei Geschwindigkeitsmodi (6, 15 und 20 km/h) zur Wahl, die Reichweite soll 25 bis 28 Kilometer betragen. Ein Display am Lenker zeigt Tempo und Akkustand an. Noch bis zum 10. Juni gibt es den Sparrow-Legal zum Vorbestellpreis von 680 Euro, anschließend sind es 780 Euro.

Bild: IO Hawk