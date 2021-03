Legendäre Automarke Sogar der Papst schimpfte einst über Ferrari

Marchionne reduzierte die firmeninterne Bürokratie, verkürzte die Produktionsabläufe, brachte neue Produkte auf den Markt, kaufte Chrysler, übernahm natürlich auch dort den Chefposten – und gab Ferrari seine Selbstständigkeit zurück. Im Januar 2016 kam die neue Firma Ferrari S.p.A . – mit Rechtssitz in Amsterdam und Verwaltungssitz in Maranello – endgültig an die Börse, nach einem ersten Teil-Börsengang in den USA im Oktober 2015. Dabei hatte Fiat zehn Prozent der Ferrari-Anteile verkauft und 823 Millionen Euro dafür erlöst. An der italienischen Börse gab es zunächst kein Geld mehr für Fiat. Denn weitere zehn Prozent des Aktienbestands gehörten Piero Ferrari, dem Sohn des Gründers Enzo. Und die restlichen 80 Prozent wurden an die Fiat-Aktionäre verteilt: Für jeweils zehn Fiat-Papiere gab es eine Ferrari-Aktie.