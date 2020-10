Leichtbau-Stromer der L7e-Klasse Diese E-Autos sind die wahren Ökos

Obwohl eine größere Verbreitung bislang ausblieb, ist das Segment keineswegs tot. Unter anderem im Nutzfahrzeugbereich ist das Angebot elektrischer L7e-Modelle in jüngster Zeit sogar sprunghaft angestiegen. So startete 2019 in Deutschland der Elektro-Kleintransporter Ari 458 von Air Motors. In seiner rund 14.000 Euro teuren Pritschenversion bietet der 3,15 Meter kurze Zweisitzer eine Ladefläche mit Platz für eine Europalette sowie 450 Kilogramm Zuladung. Der 7,5 kW/10 PS starke Antrieb beschleunigt bis 78 km/h, abhängig von der gewählten Batterie sind 120 bis 150 Kilometer Reichweite möglich.

Bild: Ari Motors