Leifeld-Chef verteidigt geplatzten China-Deal „Kein Know-how in der nicht-zivilen Nuklearindustrie“

„Wir verfügen über gar kein Know-how in der nicht-zivilen Nuklearindustrie“, erklärt Reimann gegenüber der WirtschaftsWoche. Yantai wollte danach die Leifeld-Technologie nutzen, um Rohre für den Energietransport, unter anderem in Atomkraftwerken, herzustellen. Die Bundesregierung hatte offensichtlich Vorbehalte, dass die Leifeld-Produkte für nukleare Anwendungen in China genutzt werden könnten.