Leise E-Autos So bringt Volvo seine Stromer zum brummen

Hagmann dämpft die Erwartungen an allzu große Kreativität der Soundkulisse, die sich künftig über die Innenstädte oder die Riesen-Parkplätze der Einkaufszentren legt. „Natürlich könnten wir das Geräusch galoppierender Pferde imitieren, die Werke berühmter Komponisten dem Auto vorausschicken oder einen startenden Jet als Vorbild nehmen. Das hätte sicher viel Spaß gemacht, aber unser Auftrag war nun mal ein anderer.“ Die Tonmeister mussten also ein Geräusch schaffen, dass der Umwelt klar signalisiert, dass sich hier ein Fahrzeug nähert. Insofern musste es an einen klassischen Verbrenner erinnern, mit dem die hautnahe Begegnung nun mal gefährlich werden kann.



Kein Wunder also, dass das Ergebnis, das jetzt erstmals zunächst im Stand an firmenfremde Ohren gelangen durfte, eher ernüchternd, wenn auch schwer erklärbar ist. Das Schnarren erinnert ein wenig an das Geräusch, dass zu hören ist, wenn bei einem Radiosuchlauf ein weit entfernter Sender erreicht wird, der sich mit einer Art Knarzen meldet. Es könnten aber auch die knatternden „Klänge“ eines Stücks Pappe sein, dass bei einem Fahrrad zwischen die Speichen gesteckt wird. Versuche haben laut Hagman gezeigt, dass dieser Volvo-Sound vom menschlichen Gehör gut aus der normalen Geräuschkulisse der Umgebung herausgefiltert werden kann.