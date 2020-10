Leise liefern Diese E-Transporter gibt es derzeit auf dem Markt

Elektro-Pionier Renault bietet seinen großen Master bereits seit mehreren Jahren in der E-Version Z.E. als Kastenwagen in drei Längen (bis 6,23 Meter) und drei Höhen sowie als Fahrgestell an. Der 57 kW/76 PS starke Motor erlaubt maximal 100 km/h, die 33-kWh-Batterie kann im Ecomodus den kleinsten Master bis 180 Kilometer weit tragen. Die Preise der geschlossenen Variante starten bei rund 60.000/69.600 Euro inklusive Batterie. Alternativ bietet Renault den Kangoo Z.E. in vier Karosserien mit maximal 4.600 Liter Stauraum und 650 Kilometer Zuladung an. Der 44 kW/60 PS starke Motor kann flotte 130 km/h, die 33-kWh-Batterie ermöglicht bis 230 Kilometer Reichweite. Die Preise starten bei 20.820/24.151 Euro, exklusive Batterie die monatlich 62,18 Euro netto bzw. /74,00 Euro brutto kostet.

Bild: Renault