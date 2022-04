Lexus RZ 450e Stromer von Geburt an

Unter Strom stehen mittlerweile ziemlich alle – auch Lexus. Dabei zählt der Edel-Japaner zu den Pionieren in Sachen Elektrifizierung. Bereits 2005 brachte Lexus mit dem RX 400h einen Hybrid an den Start. Der erste vollelektrische Lexus, der UX, folgte 2018. Während der kompakte Crossover auch mit Verbrenner in der Preisliste steht, kommt mit dem RZ 450e jetzt der erste Lexus, der von Anfang an auf einer Elektroplattform entwickelt wurde, den es also ausschließlich als Stromer geben wird.

Bild: Lexus