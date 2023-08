Li Auto greift an „Wir wollen bis 2024 die Nummer eins unter den Premium-Automarken Chinas werden“

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres rollten nach Unternehmensangaben 173.251 Fahrzeuge vom Band, ein Plus von 145 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal will das Unternehmen mehr als 100.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Verkäufe von BMW, Mercedes-Benz und Audi hingegen bewegten sich nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers im ersten Halbjahr zwischen 31.500 und 70.000 Einheiten pro Monat.