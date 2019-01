Lichtkonzern Osram baut Hunderte Stellen ab

Absatzschwächen in der Automobil- und Smartphone-Branche machen dem Lichtkonzern Osram weiter zu schaffen - und kosten nun Hunderten Mitarbeitern den Job. 300 Stammbeschäftigte und rund 200 Zeitarbeiter am Standort Regensburg müssen gehen, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Zuvor hatte die „Mittelbayerische Zeitung“ darüber berichtet. Der Stellenabbau solle so weit möglich sozialverträglich geschehen.