Lichtkonzern Osram verpatzt Start ins neue Geschäftsjahr

Dennoch will Osram seine Jahresprognose erreichen. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im ersten Quartal hat der Vorstand daher laut Mitteilung eine Reihe von Gegenmaßnahmen gestartet, „insbesondere auch zur Umsatzsteigerung“. Dennoch steht das Erreichen der Prognose „zusätzlich unter dem Vorbehalt einer Belebung des Auftragseingangs in den nächsten Monaten“. Das vollständige Zahlenwerk will Osram wie geplant am 7. Februar veröffentlichen.