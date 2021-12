Lieferengpässe: Chipmangel lässt Automarkt einbrechen

Der VDIK vertritt die Interessen der internationalen Pkw- und Nutzfahrzeughersteller in Deutschland. Dazu gehören nach Verbandsangaben 38 Marken mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent.



Mehr zum Thema: In China fällt der Strom aus, in Texas tobt ein Wintersturm, Vietnam geht in den Lockdown, im Suezkanal legt sich ein Schiff quer. Die Folgen für Deutschland? Produktionsausfälle und Lieferengpässe. Die Versorgungskrise verschärft sich beinahe täglich. Eine Geschichte über die Verletzlichkeit der Weltwirtschaft in sechs Kapiteln.