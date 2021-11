Lieferengpässe Daimler Truck erwartet höheren Umsatz trotz Chipmangels

Der Lkw-Bauer Daimler Truck rechnet für das kommende Jahr weiter mit Gegenwind durch den Mangel an Halbleitern. „Wir erwarten einen schwerwiegenden Einfluss 2022“, sagte Finanzchef Jochen Götz am Donnerstag. Die Unsicherheit bleibe hoch, der Absatz in Nordamerika und Europa werde auf Vorjahresniveau erwartet. Dennoch stellte der vor dem Börsengang stehende Nutzfahrzeughersteller einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Betriebsergebnis für 2022 in Aussicht, wozu Preiserhöhungen beitragen sollen. Für dieses Jahr prognostizierte Götz einen Umsatz von 37 bis 39 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro (Vorjahr 491 Millionen Euro).



