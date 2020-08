Lieferengpässe Welche Hersteller dem E-Auto-Boom gewachsen sind

Bei Renault und dem E-Modell ZOE sieht die Entwicklung ganz ähnlich aus: „Bereits im Juni sind für den Renault ZOE mit 1.990 Kaufanträgen so viele Bestellungen eingegangen, wie noch nie zuvor in einem Monat. Im Juli wurde dieses Ergebnis dann mit deutlich über 5.000 Kaufanträgen nochmal mehr als verdoppelt“, so das Unternehmen. Und die Wartedauer für den ZOE? „Aktuell circa drei Monate.“



Der Seat Mii electric – der aus der Ferne betrachtet kaum vom e-up! des Mutterkonzerns VW zu unterscheiden ist – ist hingegen bereits seit mehreren Monaten ausverkauft. Das Fahrzeug sei voraussichtlich erst wieder 2021 verfügbar, so das Unternehmen.