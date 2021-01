Lieferketten Anhaltender Engpass bei Halbleitern behindert Autobauer

Die Halbleiterhersteller selber halten sich bedeckt. „Ein gewisses Wachstum in der Automobilproduktion im Jahr 2021 ist erwartet und in unseren Planungen berücksichtigt“, teilte Infineon mit. Den schwarzen Peter aber wollen die Halbleiterhersteller nicht haben. Hinter vorgehaltener Hand ist bei vielen die Rede davon, dass man den Kunden natürlich das liefere, was diese bestellt hätten. „Manche Kunden haben zu spät bestellt. Daher kommen wir jetzt in einigen Bereichen mit der Lieferung nicht hinterher“, sagte Kurt Sievers, Chef des Chipkonzerns NXP, kürzlich dem Handelsblatt.



Der Automarkt hat sich nach dem Lockdown im Frühjahr schneller erholt, als gedacht. Gut möglich also, dass die Autobauer jetzt Opfer ihrer eigenen Fehlplanungen werden.



