Liefert Musk weiter schwarze Zahlen? Tesla muss zeigen, ob es seinen Börsenwert verdient hat

An der Börse ist der Elektroauto-Pionier Tesla in diesem Jahr der Senkrechtstarter schlechthin – mit Spannung wird nun der nächste Geschäftsbericht der Firma von Tech-Milliardär Elon Musk erwartet. Am Mittwoch nach US-Börsenschluss will Tesla seine Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen. Alle Augen am Markt richten sich darauf, ob der Konzern nach drei Quartalen mit schwarzen Zahlen erneut einen Gewinn abliefert und so seine bislang längste Strecke der Profitabilität ausbaut.