Akira Yoshino, einer der Erfinder des Lithium-Ionen-Akkus, warnt die deutsche Autoindustrie vor langfristig dramatischen Folgen der zunehmenden Knappheit von Lithium-Ionen-Batteriezellen und der Dominanz asiatischer Zell-Hersteller auf dem Markt. Yoshino gelang in den 1980ern der entscheidende Durchbruch in der Forschung an kleinen, wieder aufladbaren Batterien mit Lithium; er war mehrfach für den Nobelpreis nominiert und gilt bis heute als einer der renommiertesten Batterieexperten. „Wenn Europa auch in kommenden Jahrzehnten noch Autos verkaufen will, sollte es jetzt mit der Batteriezellenfertigung anfangen“, sagte Yoshino der WirtschaftsWoche.