Lithium, Kobalt und Co. fürs E-Auto Hohe Rohstoffpreise könnten die Verkehrswende ausbremsen

Das Ende des Verbrennermotors in Deutschland kommt – spätestens 2035 will Autobauer VW nur noch Elektroautos herstellen, BMW will in zwei Jahren in seinem Stammwerk in München ausschließlich E-Autos produzieren. Die deutschen Autobauer sehen die Zukunft im Elektroantrieb. Doch um die Verkehrswende möglich zu machen, braucht es Rohstoffe: Ohne Kupfer, Lithium, Nickel und Kobalt können die Hersteller keine E-Autos bauen, sie stecken in jeder E-Auto-Batterie.