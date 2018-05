MAN will den Sparkurs verschärfen

Auf dem Weg zu einem international führenden Lkw-Bauer unter dem Dach von Volkswagen will die Konzerntochter MAN den Sparkurs verschärfen. "Wir wollen im gesamten Unternehmen ein höheres Effizienzlevel erreichen", sagte MAN-Chef Joachim Drees am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München laut Redetext. Die Produkt- und Materialkosten bei der Fahrzeugentwicklung sollen weiter sinken. Auch in der Produktion und der Entwicklung sowie in der Verwaltung seien noch Sparpotenziale zu heben. Die Profitabilität der Gruppe von zuletzt 3,9 Prozent sei trotz Verbesserungen "noch nicht zufriedenstellend". Gemeinsam mit Volkswagen Truck & Bus könnten Synergien gehoben werden.