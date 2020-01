Luca de Meo Wer ist der neue Mann an der Renault-Spitze?

De Meo drückte in den vergangenen drei Jahren mächtig auf die Tube, um Seat in eine vernetzte Zukunft zu tragen. „Von nun an müssen wir daran arbeiten, einen traditionellen Sektor in ein multidisziplinäres und flexibles Umfeld zu verwandeln, wobei die Funktion als wirtschaftliche und soziale Triebfeder bewahrt werden muss“, so Luca de Meo. „Das neue Ökosystem der Mobilität erfordert Verständnis und Dialog zwischen Verwaltung, Autoherstellern und Wirtschaftszweigen wie Energie und Telekommunikation, die seit Neuestem zur Wertschöpfungskette der Autoindustrie gehören.“