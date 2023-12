Der Fortschritt wird durch nüchterne Zahlen belegt: Bisher musste der aktuelle V6-Verbrenner nach etwa 53 Kilometern wieder zugeschaltet werden, für mehr reichte der 17,9 kWh-Akku nicht. Wegen der schwachen Ladeleistung stand er sich beim Aufladen dann stundenlang die Räder platt. Die neue Kombination aus V8-Motor und E-Motor mit 140 kW/190 PS setzt neue Bestmarken: Zusammen kommen die Triebwerke auf 500 kW/680 PS und 930 Newtonmetern an Durchzugskraft und lassen den Allradler in 3,2 Sekunden auf 100 km/h spurten. Nur der Ordnung halber: Möglich sind 315 km/h, was allerdings selbst die jetzt größere Batterie in ähnlichem Tempo leersaugen dürfte. Porsche bleibt halt Porsche.

Auf der ersten Testrunde in getarnten Neulingen rund um die Geburtsstätte Leipzig ist denn auch Alltag angesagt. Mitschwimmen auf der Landstraße, kurzes Aufbäumen beim Überholen des Truck-Hindernisses, energische Kurzzeit-Hatz auf der linken Autobahn-Spur. Das neue Fahrwerk mit seinen technischen Leckerbissen ist trotz der Zurückhaltung spürbar. Die Luftfederung hat jetzt statt deren drei nur noch zwei Kammern, arbeitet aber mit einem verbesserten Dämpfer zusammen. Das lässt die Limousine schneller und sensibler auf Unebenheiten reagieren, steigert den Reisekomfort.

Bild: Porsche