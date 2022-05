Luxus only Wieso Mercedes nur noch Autos mit Extras verkauft

Auf diese Weise will Mercedes die Online-Verkäufe beschleunigen, weil die Konfiguration beim Kauf im Internet voreingestellt ist und der Kauf so erleichtert wird. Außerdem will der Stuttgarter Konzern mehr Marge herausholen. Denn mit den Paketen entfällt das Problem, dass gerade die deutschen Kunden jedes Auto anders konfigurieren – und so die Komplexität in der Produktion steigt.