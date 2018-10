Luxus-SUV Cullinan Der Rolls-Royce für den Matsch

Der Butler wird's schon richten. Warum nicht die Karosse aus Jux und Dollerei heraus mal im Flussbett schmutzig machen? Hier allerdings wird ihm der Motor nicht viel nützen, der ihn in 5,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Das Schöne am Cullanin - dank lärmschluckenden Schaums in den Reifen und gut zwei Zentner allein für den Schallschutz bekommt man von der Natur, in die man hineinfährt, um sie zu erleben, akustisch fast gar nichts mit.

Bild: Rolls-Royce Motor Cars