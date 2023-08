Ford Mustang GTD

Außer mit einem GT, und zwar am besten einem mit LeMans-Historie, hätte sich Ford bislang kaum nach The Quail trauen können. Doch jetzt stehen die Amerikaner ganz selbstbewusst neben Lamborghini, Bugatti oder Maserati. Schließlich haben sie den „heißesten Mustang“ aller Zeiten im Gepäck – ein Flügelmonster, das als Rennwagen entwickelt und nur so weit abgerüstet wurde, wie es die Straßenzulassung erfordert hat. In Kleinserie von Hand gebaut und um die 300.000 Euro teuer, soll er mit 800 PS und einer bis dato unerreichten Straßenlage vom nächsten Jahr an Porsche & Co das Fürchten lehren.

Bild: SP-X/Benjamin Bessinger