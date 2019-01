Was hat man an Signalen der Dominanz und Aggressivität nicht schon alles im Rückspiegel gesehen. Vielleicht blicken Autofahrer dort ab dem Frühling 2019 in bedrohlich leuchtende Raubtieraugen mit gefletschten Zähnen. Den daran erinnert ein Kühlergrill, der selbst einem SUV gut zu Gesicht stünde. Er befindet sich jedoch an der neuen 7er-Limousine von BMW. Sage und schreibe 40 Prozent mehr Fläche als beim Vorgänger fallen ins Auge. Gegen das große Frontgitter gerät die Schneepflug-Optik der neuen Stoßfänger geradezu in den Hintergrund.

Bild: PR